Calciomercato, il Milan pensa sempre a Berardi ma gli ostacoli sono tanti

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano sempre a Domenico Berardi ma gli ostacoli per arrivare all’esterno del Sassuolo sono tanti. Berardi è un nome che continua a circolare in ottica Milan, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Il club rossonero ha sempre nutrito interesse per l’attaccante del Sassuolo, già dai tempi in cui Paolo Maldini ricopriva il ruolo di direttore tecnico.

📰 @Gazzetta_it: Domenico #Berardi feels that this might be his last chance to join a top club, and if Milan makes a move in January, he is likely to accept. pic.twitter.com/Rd1p9YWPPf — Milan Posts (@MilanPosts) October 16, 2024

Berardi, classe ’94, è recentemente tornato in campo dopo un lungo stop di sette mesi causato dalla rottura del tendine d’Achille avvenuta la scorsa stagione. Il suo ritorno è avvenuto nel trionfale 5-0 del Sassuolo contro il Cittadella, e in una recente intervista il giocatore ha ribadito la sua ambizione di approdare in una grande squadra.

Nonostante il nuovo interesse del Milan, bisogna considerare che attualmente il ruolo di esterno destro è già coperto da Christian Pulisic, uno dei migliori elementi della formazione di Paulo Fonseca, e da Samuel Chukwueze, che invece sta faticando ad imporsi. Il nigeriano, acquistato dal Villarreal nell’estate del 2023 per 20 milioni di euro più 8 di bonus, non ha ancora convinto, avendo giocato solo 194 minuti tra Serie A e Champions League senza impattare in maniera significativa. Prima di pensare a un’offerta per Berardi, il Milan dovrà probabilmente trovare una nuova destinazione per Chukwueze, sotto contratto fino al 2028 e con uno stipendio da 4 milioni di euro netti l’anno (circa 6,3 milioni lordi grazie al Decreto Crescita). Alcuni club della Saudi Pro League sembrano essere interessati al giocatore nigeriano, ma per ora si parla solo di timidi sondaggi.

