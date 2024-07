Home | Calciomercato, colpo grosso in difesa per il Bologna: quasi fatta per Hummels

Hummels Bologna. La società felsinea sta per mettere a segno un colpo grosso. È quasi fatta per l’arrivo di Mats Hummels, centrale difensivo tedesco ex Bayern e Borussia Dortmund. Il difensore firmerà un contratto annuale. (Continua…)

Hummels Bologna, è quasi fatta

Il Bologna sta allestendo la rosa per la prossima UEFA Champions League. Thiago Motta ha salutato la società e si è accasato alla Juve, al suo posto è arrivato Vincenzo Italiano. Anche Calafiori sta per salutare il Bologna, direzione Londra, sponda Arsenal. In Inghilterra andrà anche Joshua Zirkzee. Saputo, però, ha intenzione di investire la pioggia di milioni che in questi giorni sta cadendo su Bologna.

Il primo acquisto è Niccolò Cambiaghi, che andrà ad occupare la fascia sinistra, resa scoperta da Saelemakers, tornato al Milan. Al posto di Calafiori, invece, dovrebbe arrivare Mats Hummels. La società felsinea ha quasi trovato l’accordo con il centrale difensivo per un anno. Un colpo grosso: Hummels per la Champions assicura esperienza e solidità.