Calcio. Calciomercato, Dovbyk a un passo dalla Roma: le ultime notizie. Il fischio d’inizio del prossimo campionato di Serie A è sempre più vicino. Il 17 Agosto 2024 le squadre italiane scenderanno in campo per lottare per lo scudetto 2024/25. Le squadre in queste ore stanno mettendo a segno gli ultimi colpi del calciomercato estivo, come sta succedendo alla Roma. Artem Dovbyk è a un passo dalla Roma. È questione di ore, probabilmente 48, e l’ucraino potrà ricevere un’accoglienza da super star come quella riservata per Soulé. Ieri pomeriggio c’è stato un altro incontro con gli agenti del giocatore che ha ribadito di voler solamente la Roma. Il procuratore, Alex Liundovskyi, è al lavoro da diversi giorni per arrivare alla firma definitiva. (Continua a leggere dopo le foto)

Quanto costerà l’arrivo di Dovnyk alla Roma? Un affare che si farà con i Friedkin che sono pronti a mettere sul piatto 32 milioni più 6 di bonus. La stessa offerta che l’Atletico aveva fatto al Girona prima del dietrofront di Dovbyk. Trovato anche l’accordo sulle commissioni: agli agenti andranno 4,5 milioni di euro. Il classe 1997 firmerà un contratto fino al 2029 a 3,5 milioni a stagione. Il Girona manterrà anche il 10% sulla futura rivendita.