Segna un importante gol di testa, si ferisce alla tempia e pur essendo coperto di sangue continua a esultare. Natan Bernardo de Souza, difensore della squadra spagnola del Betis Siviglia, ha siglato il gol che ha sbloccato una partita fondamentale di Conference League, dimostrando un attaccamento alla maglia che ha conquistato tifosi e social.

Marca y se va a celebrar a la grada con la cabeza llena de sangre mientras se da golpes en el pecho.



Natan Bernardo de Souza

É UM DOS NOSSOS! 💚💪🏽 https://t.co/laLuX8gkkI — maui ۞ (@mauiirb) November 8, 2024

La scena, degna di un film, ha lasciato tutti a bocca aperta: il giocatore, ex Serie A dove ha militato nel Napoli, ha dato tutto per la squadra, sfidando il dolore per aiutare i suoi compagni. L’incontro sembrava stregato per il Betis, finché Natan non si è elevato sopra tutti, sfidando persino un colpo alla testa che ha trasformato la sua maglia in una macchia rossa di sangue.

Dopo aver realizzato la rete del vantaggio, nonostante perdesse copiosamente sangue dal volto, il giocatore è corso a esultare con i compagni. Un gesto che ha fatto subito il giro dei social. L’allenatore del Betis Pellegrini ha deciso di sostituirlo per precauzione, ma il difensore ha lasciato il campo tra gli applausi.

Per i tifosi il calciatore è ormai diventato un simbolo, anche per un post che ha pubblicato successivamente: “Il mio sangue e la mia dedizione per questa squadra“, ha scritto Natan sui social, e grazie a questo gesto è entrato definitivamente nel cuore dei supporter dei biancoverdi sivigliani.

