Calcio in lutto, Alexis Lescaille muore dopo un malore in campo



Il mondo del calcio francese è in lutto per la morte improvvisa di Alexis Lescaille, giocatore dell’AS La Châtaigneraie, squadra che milita nel Championnat National 3, la quinta divisione del calcio in Francia. Il calciatore è deceduto il 10 ottobre, a soli cinque giorni da un malore che lo aveva colpito durante una partita contro l’Angers, dovuto alla rottura di un aneurisma.

Victime d'une rupture d'anévrisme le week-end dernier lors du match contre Angers B, le joueur de l'AS Châtaigneraie Alexis Lescaille est décédé. 😥



Une énorme pensée pour la famille, les proches, ainsi que pour l'ensemble du club de la Châtaigneraie. 🙏 pic.twitter.com/hF6WuhceEr — PFC (@PassionFootClub) October 11, 2024

Nonostante il pronto intervento e l’operazione d’urgenza, Lescaille non è riuscito a sopravvivere. Il dramma è avvenuto sabato scorso durante una partita allo stadio Bétard. Il calciatore, 34 anni, è crollato al suolo improvvisamente al 72° minuto, poco dopo aver battuto una punizione nella propria metà campo. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e Alexis è stato trasportato all’ospedale di La Roche-sur-Yon, dove è stata confermata la rottura di un aneurisma.

Nonostante l’intervento chirurgico eseguito il giorno successivo a Nantes, l’atleta non ce l’ha fatta. Lascia una moglie, Pauline, e una figlia, Cléophée. La notizia della morte di Alexis Lescaille ha scosso profondamente il suo club, l’AS La Châtaigneraie, che ha condiviso il proprio dolore attraverso un comunicato ufficiale. “Ancora non ci crediamo!” recita il messaggio, nel quale si ricorda Alexis come una figura amata e rispettata, sia per la sua professionalità che per il suo carisma.

Conosciuto dai compagni come “Makaï”, era un leader in campo, anche senza la fascia di capitano, sempre disponibile al dialogo e ammirato per la sua dedizione. In risposta alla tragica perdita di Alexis Lescaille, la federazione ha deciso di sospendere tutte le partite del Championnat National 3 in programma per il weekend.

