Gudmunsson prosciolto dalle accuse di “cattiva condotta sessuale”. Buone notizie per la Fiorentina: l’attaccante islandese è stato prosciolto dalle accuse relative a fatti risalenti all’estate del 2023, come riportato da Firenzeviola.it. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi sull’eventualità di un ricorso da parte dell’accusa, che ha fino a un mese di tempo per procedere.

In un’intervista a Visir.is, il presidente della Federazione calcio Islandese, Þorvaldur Örlygsson, ha dichiarato: “Alla luce della situazione attuale, una volta che il caso sarà stato completato attraverso il sistema legale e si sarà raggiunto un verdetto, sarà compito dell’allenatore decidere se convocare o meno il giocatore. Le nostre regole sono chiare: spetta all’allenatore fare questa scelta. Non possiamo commentare il caso o il risultato in alcun altro modo”.

A pronunciare la sentenza il giudice distrettuale Johannes Runar Johannsson. Vilhjalmur Vilhjalmsson, avvocato difensore dell’attaccante viola, ha commentato a margine della sentenza: “Si tratta di un giudizio dettagliato e ben motivato. Accogliamo con favore questa decisione”.

Leggi anche: