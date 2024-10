Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Nicola e Italiano con il 4-2-3-1

Cagliari-Bologna probabili formazioni del match infrasettimanale che si gioca domani alle 18, valido per la decima giornata di Serie A. Il Bologna deve ritrovarsi, e al più presto. La squadra di Vincenzo Italiano ha assoluto bisogno di una vittoria, dopo una serie incredibile di pareggi (sei totali su otto gare disputate) che non hanno aiutato in chiave classifica.

Gli emiliani hanno messo insieme tante buone prestazioni (anche e soprattutto in Champions League), ma hanno raccolto poco. Il Cagliari ha bisogno di punti per avvicinarsi ulteriormente alla quota salvezza, gli emiliani (stessi punti, nove, ma una gara da recuperare) devono riprendere a correre per un posto nelle coppe europee. Insomma, c’è veramente tanto in ballo.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Deiola, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Urbanski; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Castro. Allenatore: Italiano.

