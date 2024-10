Home | Cagliari-Bologna 0-2, decidono Orsolini e Odgaard: secondo ko di fila per i sardi

Cagliari-Bologna 0-2, dopo 40 giorni, i felsinei tornano alla vittoria battendo i sardi fuori casa grazie ai gol di Orsolini e Odgaard. La squadra di Vincenzo Italiano interrompe così una serie di quattro partite senza vittorie in campionato, mentre per il Cagliari arriva la seconda sconfitta consecutiva.

Il match inizia con un buon ritmo, e i padroni di casa sono subito pericolosi, con Skorupski costretto a salvare su un tiro deviato di Piccoli e un tentativo di Gaetano. Il Bologna, partito in modo timido, cresce progressivamente: le prime occasioni arrivano per Orsolini, che prima si fa ribattere un tiro e poi manda alto un assist di Ndoye. Poco dopo, però, sfrutta un’altra azione di Ndoye e segna con un destro sul primo palo, chiudendo il primo tempo sull’1-0 per il Bologna.

A inizio ripresa, Odgaard sigla il 2-0 con un sinistro dal limite su assist di Lucumì. Nonostante i tentativi di Nicola di cambiare l’inerzia con cinque sostituzioni, il Cagliari non riesce a incidere e il Bologna mantiene il controllo fino al triplice fischio, festeggiando così un ritorno al successo.

