Bus precipitato nel Po, le ipotesi sull'incidente: cosa si scopre dal video – Stava andando a prendere una scolaresca delle elementari del milanese in gita scolastica il pullman precipitato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 marzo 2025, nelle acque del fiume Po, in piazza Vittorio nei pressi del ponte Vittorio Emanuele I. Il bus avrebbe dovuto caricarli a bordo in piazza Castello, poco distante dal luogo dove si è consumata la tragedia.

Bus precipitato nel Po: diffuso il video dell’incidente

«Le ipotesi quando si è all'inizio delle indagini, sono sempre un azzardo. In ogni caso si è trattato di una manovra inconsueta per un professionista: che poi quanto accaduto sia dovuto ad una perdita di controllo del mezzo o ad una guasto questo saranno le indagini a stabilirlo», ha precisato il comandante della Polizia locale di Torino. Non si esclude però anche un possibile malore dell'autista. Le immagini del video sono sconcertanti.

Bus precipitato nel Po: chi era l’autista del mezzo

L’autista del mezzo si chiamava Nicola Di Carlo. A bordo del bus precipitato nel Po c’era solo lui. L’uomo, 64 anni, era titolare insieme al fratello della Di Carlo Tours, una ditta locale che organizza visite turistiche con sede a Guglionesi, paese dove l’uomo, originario dell’Abruzzo, viveva con la sua famiglia.

