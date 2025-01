“Ha sposato la nipote dell’ex moglie”: bufera sul matrimonio vip, parole feroci

Un noto calciatore ha sposato la nipote della sua ex moglie, scatenando una vera e propria bufera. Prima c’è stata l’unione civile, poi è stato celebrato con un matrimonio classico in chiesa e con una mega festa, costata oltre tre milioni. La sorella dell’ex moglie ha commentato sui social con delle parole durissime. (Continua a leggere dopo le foto)

Matrimonio tra Hulk e Camila Angelo: è bufera sulle nozze vip

Un famoso calciatore, Hulk, ha sposato la nipote della sua ex moglie, Camila Angelo, scatendando una vera e propria bufera. La notizia è stata riportata da Fanpage che scrive: “Tutto è nato nel 2019 quando Hulk e la moglie Iran Angelo si lasciarono dopo dodici anni. Pochi mesi dopo (pare cinque) il calciatore iniziò una relazione sentimentale con la nipote della moglie, Camila Angelo. Una nipote che, per quanto narrano le cronache, era letteralmente di casa, e veniva definita la nipote preferita. Quell’unione prosegue a gonfie vele, i due hanno avuto anche due figli (Hulk ne aveva già tre), e sono convolati a nozze a inizio gennaio anche con il rito religioso”. La scelta di convolare a nozze nel mese di gennaio è stata presa per permettere al calciatore di svolgere regolarmente la sua attività calcistica con l’Atletico Mineiro.

