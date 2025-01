Braga-Lazio, le probabili formazioni: Baroni deve fare i conti con molte assenze

Braga-Lazio probabili formazioni e ultime notizie sul match di Europa League che si gioca stasera alle 21 in Portogallo. Ultima sfida della fase a gironi di Europa League per la Lazio, che vola in Portogallo per affrontare il Braga. Dopo la sconfitta in campionato contro la Fiorentina, i biancocelesti vogliono chiudere al meglio questa prima fase della competizione europea. Tuttavia, mister Marco Baroni deve fare i conti con un’infermeria piena e diverse assenze importanti.

Emergenza totale: undici assenti per Baroni

La Lazio si presenta a questa sfida con una rosa decimata. Saranno assenti per squalifica Rovella e Zaccagni, mentre tra gli infortunati figurano Vecino, Patric, Nuno Tavares, Lazzari e Guendouzi. A questi si aggiungono Hysaj, Basic, Castrovilli e Ibrahimovic, esclusi dalla lista UEFA.

Una situazione complicata che costringe l’allenatore a soluzioni forzate e alla convocazione di diversi giovani della Primavera per completare la panchina. Sono stati aggregati Zazza, Nazzaro, Di Tommaso, Balde e Serra, che però difficilmente partiranno titolari.

Nonostante le numerose assenze, la Lazio è chiamata a una prova di carattere per chiudere al meglio la fase a gironi. L’obiettivo è centrare un risultato positivo per proseguire il cammino europeo con fiducia. Il Braga, dal canto suo, è un avversario ostico e proverĂ a sfruttare il fattore campo.

Le probabili formazioni

BRAGA (4-2-3-1): Hornicek; Victor Gomez, Niakaté, Paulo Oliveira, Adrian Marin; Gorby, Moutinho; Roger Fernandes, Ricardo Horta, Gabri Martinez; El Ouazzani. Allenatore: Carlos Carvalhal.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Gila; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Zazza, Nazzaro, Di Tommaso, Balde, Isaksen, Serra, Dia. All.: Baroni.

