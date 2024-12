Home | Bologna-Hellas Verona, le probabili formazioni: duello Castro-Tengsted in attacco

Bologna-Hellas Verona probabili formazioni dell’ultimo posticipo della diciottesima di Serie A, in programma oggi alle 20:45 al “Dall’Ara”. La squadra di Italiano vuole proseguire nella striscia positiva che l’ha portata vicina alla zona Europa League mentre il Verona di Zanetti vuole altri punti in chiave salvezza: di seguito le scelte dei due allenatori.

Le scelte di Italiano

Nella sfida contro il Verona, Orsolini dovrebbe tornare titolare dopo l’iniziale panchina contro il Torino. Tra i pali si rivedrà Skorupski, mentre in difesa Beukema e Lucumì guideranno il reparto centrale, affiancati sugli esterni da Holm e Miranda. In mezzo al campo spazio ancora a Freuler e Pobega, con Ferguson confermato in posizione avanzata sulla trequarti. L’attacco sarà composto da Castro, supportato da Orsolini e Odgaard.

Le scelte di Zanetti

Per il match di Bologna mister Paolo Zanetti sembra orientato a confermare il modulo 3-4-2-1, con Montipò tra i pali e una linea difensiva composta da Ghilardi, Coppola e Dawidowicz. A centrocampo Belahyane e Duda agiranno in mediana, mentre sulle fasce ci saranno Tchatchoua a destra e Lazovic a sinistra. Sulla trequarti Sarr e Suslov supporteranno Tengstedt, che dovrebbe tornare titolare come centravanti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Luvumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Odgaard; Castro.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Sarr, Suslov; Tengsted.

