Como-Lecce, le probabili formazioni: emergenza in difesa per Giampaolo, Fabregas con Belotti in attacco

Como-Lecce probabili formazioni del primo posticipo della diciottesima giornata di Serie A in programma oggi alle 18:30 al “Sinigaglia”. Per le squadre di Fabregas e Giampaolo in palio punti pesanti per chiudere al meglio l’anno e dare una scossa alla classifica nella lotta salvezza.

Le scelte di Fabregas

Ultima gara dell’anno per i lariani, che ospitano il Lecce in uno scontro diretto fondamentale per la corsa salvezza. Dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro, mister Fabregas è intenzionato a confermare gran parte dell’undici titolare visto a Milano, con un’unica variazione: il probabile ritorno di Moreno in difesa. In porta ci sarà Reina, con Van der Brempt e Moreno come terzini e Goldaniga e Kempf centrali di difesa. A centrocampo spazio a Sergi Roberto e Da Cunha, mentre sulla trequarti agiranno Fadera, Strefezza e Nico Paz. In attacco Belotti è favorito su Cutrone per il ruolo di centravanti.

Le scelte di Giampaolo

Emergenza in difesa per i giallorossi, reduci da un’ottima prestazione contro la Lazio. Le assenze di Gaspar, Guilbert e Pelmard complicano le scelte di formazione per mister D’Aversa, che potrebbe rischiare Gallo dal primo minuto nonostante il recente rientro in gruppo. In porta giocherà Falcone, con Dorgu e Gallo come terzini e la coppia centrale composta da Baschirotto e Jean. In mezzo al campo ci saranno Rafia, Coulibaly e Pierret, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Ramadani. In attacco confermato il tridente Pierotti, Krstovic e Morente.

Como (4-2-3-1): Reina; Vad der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti.

Lecce (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo; Rafia, Pierret, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente.

