Milan, tifosi scatenati dopo l’esonero di Fonseca: i commenti sui social

L’esonero di Paulo Fonseca dalla guida del Milan ha scatenato un acceso dibattito tra i tifosi, con reazioni contrastanti sui social. Molti appassionati rossoneri non hanno digerito le modalità con cui la società ha deciso di separarsi dal tecnico portoghese, arrivando a definire “imbarazzante” la gestione dell’operazione da parte del club.

A quando l'esonero della dirigenza al completo? Mai nella storia del Milan la proprietà si è spinta tanto sfacciatamente quanto pavidamente a umiliare il nostro patrimonio sportivo e quello umano di noi tifosi.

A pagare per tutti solo Fonseca trattato come un pezzente? Vergogna! pic.twitter.com/5azV8f2qwZ — Guido Laremi (@laremi_guido) December 30, 2024

Milan, sui social tanti i tifosi rossoneri contro l'esonero di Fonseca



➡️ https://t.co/MuT3BFm1Tfhttps://t.co/MuT3BFm1Tf pic.twitter.com/lCpN5VYne1 — Calciostyle-La Serie A Nel Pallone⚽️ (@serieApallone) December 30, 2024

Fonseca ha fatto schifo, ma qua siamo di fronte alla peggiore gestione dirigenziale della storia del Milan



Scelta Fonseca pienamente cannata (come previsto dal 101% dei tifosi), tempistiche di esonero da mani nei capelli, allenatore subentrante ancora più duro nei modi https://t.co/vCeFDvbVLb — G (@doublegiemm) December 29, 2024

Tra i commenti più ricorrenti, spiccano accuse di scarsa professionalità. “Prima gli fanno fare la conferenza e poi gli comunicano l’esonero. Società imbarazzante”, ha scritto un utente, sintetizzando il pensiero di tanti tifosi che hanno espresso solidarietà nei confronti dell’allenatore.

Un altro commento recita: “Un uomo come Fonseca il Milan non se lo merita”, a sottolineare il rispetto per l’ex tecnico nonostante i risultati non all’altezza delle aspettative. Secondo un sondaggio pubblicato da Sportmediaset, la decisione dell’esonero ha diviso il tifo milanista quasi equamente.

È stata una cosa sconvolgente vedere Fonseca che comunica il suo esonero… Noi siamo il Milan è questo non deve succedere x rispetto della Storia e dei Tifosi 🔴⚫️ — francesco ferrari (@bozz_ferrari) December 30, 2024

Mentre alcuni ritengono giusto il cambio in panchina per dare una scossa alla squadra, altri puntano il dito contro il management, ritenendo che il vero problema sia la dirigenza piuttosto che l’allenatore. L’arrivo di Sergio Conceição, ex tecnico del Porto, ha suscitato ulteriori opinioni contrastanti. C’è chi lo considera un miglioramento rispetto a Fonseca.

“Giocare contro il suo Porto era estremamente fastidioso. Lui è un caratteriale come Conte”, ha commentato un tifoso, dimostrando di avere fiducia nella scelta della società. Altri, però, sono più cauti: “Lo avrei già voluto ad agosto, farlo entrare a campionato in corso con la Supercoppa non mi entusiasma molto”.

La decisione della società di affidare la panchina a Conceição arriva in un momento in cui la stagione entra nel vivo, con la Supercoppa all’orizzonte e un campionato in cui il Milan è chiamato a cambiare rotta e a recuperare posizioni. Resta da vedere se il nuovo allenatore riuscirà a convincere sia i tifosi più scettici, sia quelli delusi dalla gestione di Fonseca.

Leggi anche: