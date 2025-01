Home | Bologna-Borussia Dortmund, le probabili formazioni: dubbio Dallinga-Castro per Italiano

Bologna-Borussia Dortmund probabili formazioni del match di Champions League che si gioca stasera alle 21 al “Dall’Ara”. Sfida tanto affascinante quanto complessa per il Bologna di Vincenzo Italiano, che ospiterà il Borussia Dortmund per la settima giornata della fase a gironi di Champions League. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con obiettivi opposti e un divario di dieci punti in classifica, ma entrambe determinate a conquistare un risultato importante.

Le ultime da Bologna

La matematica non ha ancora escluso i rossoblù dall’accesso alle prime 24, ma la situazione è critica. Con due soli punti raccolti in sei gare, il Bologna occupa il 33° posto in classifica, e l’unico scenario favorevole passa da una vittoria: solo così resterebbe viva una minima speranza di qualificazione. Un pareggio o una sconfitta, invece, sancirebbero l’eliminazione.

La squadra emiliana arriva a questa gara con il morale alto, grazie al successo in campionato contro il Monza, e con un solo assente, Aebischer. Per quanto riguarda la formazione, Italiano dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Orsolini, Odgaard e Dominguez a supportare Dallinga, leggermente favorito su Castro per il ruolo di terminale offensivo.

Le ultime da Dortmund

La squadra tedesca, reduce da tre sconfitte consecutive in Bundesliga, ha visto allontanarsi il sogno del titolo nazionale e ora concentra tutte le energie sulla Champions League. Con 12 punti in classifica, il Borussia Dortmund è nona, a un punto dal terzo posto occupato dall’Arsenal. Dopo la sconfitta contro il Barcellona nell’ultima giornata, i gialloneri cercano riscatto.

Il tecnico Nuri Sahin deve fare i conti con l’assenza di Bensebaini, che dovrebbe essere sostituito da Kabar sulla fascia sinistra. In avanti, Brandt e Gittens agiranno alle spalle di Guirassy, in un 3-4-2-1 studiato per garantire solidità e incisività. Saranno circa 3.000 i tifosi tedeschi attesi al “Renato Dall’Ara”, pronti a sostenere i loro beniamini in una gara cruciale.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Gross, Nmecha, Kabar; Brandt, Gittens; Guirassy.

