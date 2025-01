Bruges-Juventus, le probabili formazioni: Motta ancora con Nico Gonzalez falso nove

Bruges-Juventus probabili formazioni del match di Champions League in programma stasera alle 20:45 a Bruges, in Belgio. Thiago Motta prepara la sfida contro il Club Brugge con qualche aggiustamento alla formazione per gestire la condizione fisica degli acciaccati Yildiz, McKennie e Conceicao. Nonostante queste premesse, il tecnico bianconero dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1.

Le scelte di Thiago Motta

In porta spazio a Di Gregorio, protetto da una linea difensiva composta da Savona, che potrebbe tornare titolare sulla destra, Gatti e Kalulu al centro, e Cambiaso sulla sinistra. A centrocampo, Locatelli potrebbe riposare, lasciando il posto a Douglas Luiz, che completerà la linea a due insieme a Thuram. Sulla trequarti agiranno Weah, Koopmeiners e Mbangula, pronti a supportare Nico Gonzalez, confermato come unica punta in attacco.

Con una rosa che deve fare i conti con alcuni giocatori non al meglio, l’obiettivo sarà gestire le energie senza rinunciare a una formazione competitiva. Nico Gonzalez, reduce da ottime prestazioni, rimane il punto di riferimento offensivo, mentre l’inserimento di Douglas Luiz garantirà dinamismo e qualità in mezzo al campo.

Le probabili formazioni

Club Brugge (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jasari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. Allenatore: Nicky Hayen.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta.

