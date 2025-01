Atalanta-Sturm Graz probabili formazioni del match di Champions League che si gioca oggi alle 18:45 al Gewiss Stadium. Riparte lo spettacolo della CL con la settima giornata della League Phase. L’Atalanta, a quota 13 punti in classifica dopo sei partite, cerca una vittoria al Gewiss Stadium per garantirsi l’accesso ai playoff.

Le parole di mister #Gasperini e #Carnesecchi in vista di #AtalantaSturmGraz 🎙️



Gasperini and Carnesecchi spoke about tomorrow’s match against Sturm Graz 💬#UCL #GoAtalantaGo ⚫🔵 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 20, 2025

Di fronte ci sarà lo Sturm Graz, fermo a 3 punti grazie all’unico successo di misura sul Girona a fine novembre. L’Atalanta parte con i favori del pronostico, ma lo Sturm Graz potrebbe rappresentare un’insidia grazie al loro ritmo fresco e alla motivazione di affrontare una sfida europea così importante. La partita sarà diretta dal lituano Donatas Rumšas, assistito da Aleksandr Radiuš e Dovydas Sužiedėlis, con Robertas Šmitas come quarto ufficiale. Al VAR opereranno Tiago Martins (Portogallo) e Christian Dingert (Germania).

Come arriva l’Atalanta

La Dea è determinata a riprendere il cammino europeo dopo la sconfitta in Serie A contro il Napoli. Le notizie dall’infermeria non sono confortanti: Zaniolo si aggiunge agli indisponibili a causa di un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Restano fuori anche Koussonou e Scamacca, oltre a Sulemana che non figura in lista UEFA. Gasperini ha annunciato in conferenza stampa che Palestra sarà titolare sulla fascia destra. In difesa rientra Kolasinac, mentre Samardzic è favorito su Pasalic e Brescianini per affiancare Retegui e Lookman nel reparto offensivo.

Come arriva lo Sturm Graz

Lo Sturm Graz, guidato da Jürgen Säumel, si presenta dopo la pausa invernale del campionato austriaco, che li vede attualmente in vetta alla classifica. Tuttavia, la formazione ha perso il centravanti Biereth, trasferitosi al Monaco. Bøving è il favorito per sostituirlo e dovrebbe affiancare Jatta in attacco. Kiteishvili agirà sulla trequarti, mentre in difesa Geyrhofe sembra in vantaggio su Malic per una maglia da titolare.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Palestra, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman.

Sturm Graz (4-2-3-1): Scherpen; Aiwu, Geyrhofer, Wüthrich, Lavalée; Stankovic, Chukwuani; Yalcouyé, Kiteishvili, Jatta; Bøving.

Leggi anche: