Serie A, cosa succederà se due o più squadre finiranno il campionato a pari punti: tutte le ipotesi

Con una Serie A più incerta che mai, qualcuno comincia a chiedersi cosa succederebbe se due o più squadre dovessero finire il campionato in testa a pari punti. Dopo la vittoria del Napoli sul campo dell’Atalanta nella 21esima giornata e quella dell’Inter sull’Empoli, il quadro della lotta per il titolo si è ulteriormente delineato.

⚽ Serie A, l'Inter risponde al napoli e batte l'Empoli 3-1; controsorpasso della Lazio sulla Juventus.



🖊️ di Paolo Pacchioni.https://t.co/yHZUBLD8F1 — RTL 102.5 (@rtl1025) January 19, 2025

I partenopei, attualmente in testa alla classifica con 50 punti, hanno tre lunghezze di vantaggio sui nerazzurri campioni in carica. Ma c’è un incognita: l’Inter deve ancora recuperare il match contro la Fiorentina, interrotto a causa di un malore occorso a Bove. Con una vittoria, i nerazzurri raggiungerebbero il Napoli al comando della classifica, rendendo la corsa per lo scudetto ancora più incerta.

Lo spareggio per lo scudetto

Nel caso in cui Inter e Napoli finissero la stagione con lo stesso numero di punti, lo scudetto verrebbe assegnato tramite una gara secca, uno spareggio di 90 minuti che si svolgerebbe senza supplementari. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederebbe con i calci di rigore per determinare il campione d’Italia. La partita sarebbe ospitata dalla squadra uscita meglio dagli scontri diretti: risulterebbero così determinanti i risultati delle due partite di campionato.

In caso di ulteriore parità, si ricorrerebbe a una serie di criteri per decretare il club ospitante. Ecco l’ordine in cui verrebbero applicati:

La differenza reti negli scontri diretti tra le due squadre nella stagione regolare.

La differenza reti nell’intero campionato.

Il numero di gol fatti nell’intero campionato.

In ultima istanza, si procederebbe con un sorteggio.

Fino a ora, le due squadre si sono già incontrate una volta in campionato: il match d’andata a San Siro si è concluso con un pareggio per 1-1. Il ritorno al Maradona è in programma per il mese di marzo, ma la data e l’orario sono ancora da definire.

Serie A, i criteri se la lotta scudetto coinvolgesse tre squadre

Se, alla fine della stagione, la lotta per il titolo dovesse coinvolgere anche l’Atalanta, attualmente terza a sette punti dalla vetta, le regole cambierebbero. In questo caso, si ricorrerebbe alla classifica avulsa tra le tre squadre per determinare le due partecipanti allo spareggio, sempre considerando tutti gli scontri diretti disputati in campionato.

La corsa al titolo si fa sempre più avvincente, con numerosi scenari che potrebbero portare a uno spettacolare epilogo. I tifosi delle squadre aspettano con ansia gli sviluppi, e l’incertezza per la corsa al titolo di campione d’Italia, con ogni probabilità, manterrà alto il livello di attenzione fino alle ultime giornate del campionato. A meno che qualcuno riesca ad allungare prima sulle altre pretendenti.

Leggi anche: