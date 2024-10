Boccia, spuntano persone esperte dietro al caso: cifre folli, cos’hanno scoperto

Il caso Boccia-Sangiuliano non si spegne, la Procura di Roma infatti ha deciso di vederci chiaro su questa vicenda e soprattutto cerca di scoprire chi ci sia dietro alla ex amante e mancata consulente dell’ex ministro della Cultura. Sangiuliano, infatti, dopo lo “scandalo” ha deciso di ritirarsi dal suo ruolo nel Governo Meloni. Nonostante tutto, le indagini proseguono e sono saltate fuori nuove indiscrezioni decisamente interessanti. (Continua a leggere dopo le foto)

Caso Sangiuliano-Boccia, le novità: cosa hanno scoperto

Grasse novità sono emerse in queste ore sul caso Sangiuliano-Boccia. La Procura di Roma, come riportato da Il Fatto Quotidiano e ripreso da Affaritaliani, avrebbe scoperto che l’account su Instagram sarebbe stato creato ad hoc, da esperti informatici. Torna quindi a riaccendersi la tesi del complotto. Ma per gli inquirenti, risalire a chi ha creato quel “Politica&Amori” sarà molto complicato perché non esiste più, nei fatti è stato distrutto: difficilmente si potrà risalire a chi lo gestiva in quelle ore. Ed è il lavoro di un professionista. Le comunicazioni su Sangiuliano e Boccia sono state le ultime: poi è scomparso nel nulla attraverso un know how molto raffinato.

