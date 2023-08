Home » Tragedia in barca, un bimbo di 3 anni cade e muore in modo atroce

Walter si trovava in barca con al sua famiglia quando è accaduta una terribile tragedia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Quel giorno, la famiglia aveva pensato di trascorrere la giornata in barca sul lago dell’Echo State Park, negli Stati Uniti. A causa di un drammatico incidente, Walter ha perso la vita a soli 3 anni. Cosa gli è successo? (Continua dopo le foto)

Utah, bimbo di 3 anni cade dalla barca e muore ucciso dall’elica del motore

Il protagonista di questa assurda tragedia è Walter Greer. Il bimbo di 3 anni è caduto dalla barca. Alla fatalità si è aggiunto il destino crudele: il piccolo è stato ucciso dall’elica del motore, che si trova nella parte posteriore della piccola imbarcazione e lo ha colpito in modo violento. Sono quindi intervenuti i ranger del parco che hanno dichiarato il decesso del bimbo. “Questa è solo l’ultima cosa che una famiglia vuole vedere accadere”, ha detto il portavoce di Utah State Parks, Devan Chavez, parlando dell’incidente, come riporta il NY Post. (Continua dopo le foto)

Il dolore della famiglia di Walter

I familiari del piccolo sono sconvolti dal dolore. “Siamo devastati per aver salutato il nostro caro Walter – hanno dichiarato ai media locali -. Era una gioia assoluta che amava Spiderman, i treni, i camion e i suoi stivali rossi. Felice e turbolento bambino di tre anni con una grande personalità”. Esiste una pagina GoFundMe creata per sostenere la famiglia nelle spese funerarie e mediche correlate al dramma che ha sconvolto per sempre le loro vite.