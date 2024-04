In queste ore una terribile storia sta facendo il giro dell’Italia. Un bambino di 13 mesi è morto lunedì mattina, 22 Aprile 2024, a Eboli, sbranato da due pitbull. Nei loro confronti sono scattati ora due tipi di sequestro, quello giudiziario, da parte della Procura, e quello sanitario, da parte dell’Asl. Ora sembra esserci stata una nuova svolta nelle indagini. (Continua a leggere dopo le foto)

Bimbo aggredito dai pitbull, svolta nelle indagini: chi sono gli indagati

Svolta nelle indagini per la morte di Francesco Pio D’Amaro, il bambino sbranato da due pitbull a soli 13 mesi a Eboli. La madre, gli zii e i proprietari dei cani, infatti, sono indagati a seguito della tragedia: l’accusa mossa contro tutti quanti dal pm Alessandro Di Vico è quella di omicidio colposo. Come riportato da The social post, nel registro è stato iscritto anche il nome di Paola Ferrentino, 25 anni, la mamma del bimbo. La donna è residente a Campolongo in via Caracciolo, residenza diversa dall’abitazione dove si è verificato il dramma. Sempre per omicidio colposo risultano indagati anche gli zii di Francesco Pio, Giuseppe e Simone Santoro, residenti a Fisciano e Montecorvino Rovella.

