La figlia in auto muore per il troppo caldo: la tremenda scoperta sulla madre

Anaheim (California), una bimba di 3 anni è morta per il troppo caldo dopo essere stata lasciata in un’auto dalla madre. Dopo la tragedia, le autorità hanno fatto uno scoperta sulla donna che ha reso la vicenda, accaduta lo scorso venerdì pomeriggio, ancora più sconfortante. Il padre della piccola, distrutto e in stato di choc, ha commentato quanto successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Bimba di 3 anni trovata priva di sensi in un’auto

Svenuta al posto del guidatore sulla sua auto con la figlia di 3 anni nel sedile posteriore. Così i soccorritori hanno trovato una donna californiana Sandra Hernandez e la piccola Ily Ruiz. Un parente della 41enne si era accorta di madre e figlia nella Ford Expedition bloccata dall’interno e aveva lanciato l’allarme. Al momento dell’arrivo dei soccorsi sul posto, entrambe erano già prive di sensi. (Continua a leggere dopo la foto…)

La corsa in ospedale: la bimba di 3 anni non ce l’ha fatta

Una volta estratte dal veicolo, la donna e la bimba di 3 anni sono state portate d’urgenza in ospedale. Purtroppo però, i tentativi di rianimazione dei medici sono stati vani e la bambina non ce l’ha fatta. Ily Ruiz è stata dichiarata morta presumibilmente a causa di un colpo di calore. Si ipotizza che nell’abitacolo dell’auto chiusa si sia raggiunta una temperatura di 40 gradi risultata fatale ad una bambina così piccola. Le analisi mediche sulla madre, invece, hanno portato alla luce uno scenario agghiacciante.

