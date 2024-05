Sesto San Giovanni – un altro tragico incidente ha sconvolto l’Italia e in particolare la comunità milanese: una bambina di soli due anni e mezzo è stata aggredita da un cane pitbull e si trova ora ricoverata in condizioni critiche. Cosa è accaduto. (Continua a leggere dopo le foto)

Un nuovo caso di attacco di un cane pitbull

Un altro dramma alla stregua di altri casi analoghi accaduti in Italia è avvenuto nella giornata di oggi. Questa volta il fatto è successo alle porte di Milano, in un appartamento di Sesto San Giovanni. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di questo lunedì 13 maggio quando un cane di razza pitbull ha aggredito una bambina di soli 2 anni che stava giocando con la sorellina sotto la supervisione della zia. (Continua a leggere dopo le foto)

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto viene riportato dall’Ansa, una bambina di soli 2 anni e mezzo è stata aggredita ed azzannata da un cane pitbull. La piccola stava giocando insieme alla sorellina gemella quando, per motivi ancora da accertare, ha subito l’attacco da parte dell’animale. Dopo l’allarme lanciato dalla famiglia, sono arrivati i soccorsi sul posto: nell’appartamento sono arrivati la Polizia locale di Sesto San Giovanni, i vigili del fuoco e l’Ats per gestire le procedure del caso nei confronti del cane. La bimba è stata trasportata l’elisoccorso in codice rosso.

