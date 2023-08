Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha chiuso ogni porta per il trasferimento di Domenico Berardi alla Juventus. Dopo diversi tira e molla, sembra essere arrivata una chiusura definitiva. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Domenico Berardi in azione durante Inter-Sassuolo. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)

La prossima stagione Domenico Berardi giocherà ancora con il Sassuolo. Ad annunciarlo è stato direttamente Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde, che si è detto infastidito al comportamento della Juventus. Sono stati diversi gli approcci dei bianconeri per l’esterno italiano, ma nulla si è mai concretizzato.

Queste le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “C’era un principio di trattativa con la Juventus e una decina di giorni fa avevamo aperto alla cessione perché il giocatore aveva mostrato il suo gradimento. In realtà non è mai arrivata una proposta ufficiale. Avevamo fissato il prezzo a 30 milioni con la disponibilità di accordarci su cifre e formula che potessero soddisfare entrambi i club”.

Berardi alla Juve: la deadline

Carnevali ha rivelato come fosse stata fissata una deadline per l’affare: il 17 agosto. Da quel giorno sarebbe poi scaduta la possibilità da parte del Sassuolo di trovare un sostituto sul mercato.

“Sono molto infastidito dal comportamento della Juve e qualora dovessero ricontattarci gli direi di no. Abbiamo accettato che Berardi avesse trovato un accordo con loro e da dieci giorni Domenico si allena a parte perché destinato alla cessione. Non ha giocato in Coppa Italia e non giocherà al debutto in Serie A contro l’Atalanta, ma adesso è giusto che il Sassuolo inizi a pensare ai propri interessi. È giusto che ognuno faccia ciò che vuole, però adesso il Sassuolo toglie Berardi dal mercato”.