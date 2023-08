Roma, ora si pensa all’attacco: tre nomi

La Roma ha definito due colpi di alto livello a centrocampo chiudendo con il Psg il doppio arrivo di Leandro Paredes e Renato Sanches. Due operazioni fortemente volute da Jose Mourinho che ora però per ritenersi soddisfatto ha bisogno di rinforzare il reparto avanzato con l’arrivo di un centravanti. Tra i nomi seguiti da Tiago Pinto che, una volta abbandonata la pista Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, si sta concentrando su attaccanti in grado di portare nella Capitale un bottino da almeno 15-20 gol a stagione.

Ad oggi l’acquisto che appare più probabile è quello del colombiano Duvan Zapata, in uscita dall’Atalanta, per cui la dirigenza bergamasca chiede anche un cifra facilmente raggiungibile dai giallorossi: 5 milioni di base fissa più 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Ma il vero sogno del direttore sportivo Tiago Pinto è Marcos Leonardo: l’attaccante brasiliano è valutato dal Santos non meno di 20 milioni di euro, cifra che potrebbe abbassarsi ma solo rinviandone la partenza a gennaio. La Roma, che lo vorrebbe da subito, sta riflettendo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Duvan Zapata in progressione fa ripartire l’azione dell’Atalanta (Photo by sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images)

Spunta anche il nome di Abel Ruiz del Braga

Il terzo nome salito alla ribalta a Trigoria è quello dell’attaccante Abel Ruiz del Braga. Centravanti classe 2000 cresciuto nel vivaio del Barcellona, Ruiz nella passata stagione ha realizzato 8 gol e 8 assist 34 presenze nel campionato portoghese. La sua valutazione oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro.