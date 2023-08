Roma: Peredes e Renato Sanches nella Capitale

La Roma è pronta ad ufficializzare un doppio acquisto dal Paris-Saint Germain: Leandro Paredes e Renato Sanches sono sbarcati oggi nella Capitale accolti da un centinaio tifosi giallorossi e andranno a rinforzare la rosa di Jose Mourinho. L’argentino Campione del Mondo, che aveva rifiutato la corte del Galatasaray, arriva a Roma a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro firmando un contratto di due anni con opzione per il terzo nel caso superasse quota 50% di partite giocate nel biennio.

Discorso diverso invece per Renato Sanches, in passato accostato anche al Milan, che si trasferisce in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze in campionato. Lasciano invece la Roma i centrocampisti Nemanja Matic, passato al Rennes, e Wjnaldum che non è stato riscattato e compie il percorso inverso rispetto a Renato Sanches e Leandro Paredes tornando al Paris Saint-Germain. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leandro Paredes in campo con la maglia dell’Argentina durante una sfida amichevole contro l’Australia

Marcos Leonardo, trattativa ad oltranza con il Santos

La Roma continua a monitorare Marcos Leonardo con cui prosegue una trattativa ad oltranza con il Santos. Il club brasiliano non intende ad oggi accettare l’offerta da 18 milioni della Roma, ma l’inserimento nelle discussioni dell’agente Raffaela Pimenta, giunta in Brasile ieri, potrebbe sbloccare l’affare nel corso dei prossimi giorni. Sempre per quanto riguarda l’attacco resta viva l’ipotesi Duvan Zapata, in uscita dall’Atalanta.