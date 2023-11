Belen Rodriguez in queste ora è tornata a far parlare di sé. La showgirl ha postato sul suo profilo Instagram una foto della sua mano in primo piano con un anello di fidanzamente sull’anulare. Poi ha commentato il tutto con un “sì”. A queste punto sembra proprio che Belen sia pronta a sposarsi nuovamente, anche se secondo Corona non c’è nulla di fondato sotto questa notizia. Anche un altro storico ex della bella argentina ha reaggito in modo del tutto particolare alla notizia di un suo eventuale matrimonio. Stiamo parlando di Stefano De Martino, ex marito di Belen e padre del loro figlio Santiago. (Continua a leggere dopo la foto)

Belen si sposa, la reazione di Stefano De Martino: nessuno se l’aspettava

Qualche giorno fa Belen Rodriguez ha fatto sapere al mondo, via social, che sposerà Elio Lorenzoni, l’uomo che frequenta da cinque mesi. Un amore nato dopo l’ennesima rottura col marito Stefano De Martino, da cui ha avuto il primogenito Santiago. Vista la fretta di andare all’altare, molti fan hanno pensato che la Rodriguez volesse suscitare la gelosia di Stefano. Se così fosse, la missione sembrerebbe fallita. De Martino alla notizia delle nozze non si è scomposto, almeno all’apparenza, di una virgola. Zero frecciatine social, nessun gesto di stizza. Il conduttore su Instagram si è limitato a postare foto e video del weekend a Londra col figlio Santiago. Immagini spensierate da cui sembra di capire che per Stefano il capitolo Belen sia definitivamente chiuso. Nonostante i continui tira e molla, Stefano e Belen finora non avevano mai finalizzato il divorzio. Se la showgirl intende davvero risposarsi, dovrà prima affrontare questa cruciale tappa. (Continua a leggere dopo la foto)

Una storia infinita

Nell’aprile del 2012, nell’ambito di Amici di Maria de Filippi, Belen ha conosciuto e si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, sposandolo nel 2013. I due hanno avuto un figlio. Nel 2015, con un comunicato stampa, ha annunciato la fine della relazione con De Martino, per poi tornarvi insieme nel 2019, separarsi nuovamente nel 2020, tornarvi insieme ancora nel 2022, per poi separarsi ancora nel 2023. Nell’Aprile 2022, in un’intervista la bella argentina aveva dichiarato: “Tra poco ci (ri)lasceremo e andrà con altre donne”. Parole, purtroppo, che si sonno avverate. Poco più di un anno dopo, per la precisione lo scorso luglio, è arrivato il terzo addio. Causato, pare, dalle “troppe infedeltà di lui”. Che ormai avrebbe voltato pagina con la napoletana 26enne Martina.