“Grande Fratello”, girano voci choc su Beatrice Luzzi: fan preoccupati per lei

Beatrice ha lasciato ieri, mercoledì 20 dicembre 2023, la casa del Grande Fratello. I suoi fan hanno subito notato la sua assenza e hanno temuto che la concorrente avesse deciso di abbandonare il gioco finché non è arrivato un comunicato ufficiale. “Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la casa del Grande Fratello per motivi personali”, l’annuncio. Il fatto che l’assenza della gieffina sia momentanea ha rassicurato tutti anche se ora ci si chiede il motivo della sua partenza e se veramente dopo tutto ciò che è successo, Beatrice abbia intenzione di tornare nella casa o meno. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, perché Beatrice ha lasciato temporaneamente la casa

Al momento non è certo il motivo “personale” che ha portato Beatrice ad abbandonare la casa. Secondo una recente indiscrezione, la Luzzi avrebbe lasciato momentaneamente il gioco per il padre 86enne. Il papà di Beatrice si sarebbe rotto il femore proprio ieri, lo stesso giorno dunque in cui l’attrice ha lasciato improvvisamente il gioco che da mesi ormai la vede protagonista. Ma la vera domanda è: Beatrice tornerà nella casa del Grande Fratello? (Continua dopo le foto)

Beatrice dice addio al “Grande Fratello”? Le voci choc

Intanto anche i concorrenti del Grande Fratello, ignari di tutto, si chiedono se la loro compagna di avventura tornerà. Fiordaliso si è mostrata dispiaciuta ma sorprendentemente anche Anita. La ragazza ha detto che il programma non ha senso senza l’attrice. Tuttavia, è plausibile che Beatrice scelga di non fare rientro nella casa. Già da qualche settimana infatti sta soffrendo, visto che non si sente capita e viene spesso attaccata. Soprattutto da Massimiliano Varrese, che a causa delle offese rivolte a Beatrice, ha rischiato la squalifica. Poi l’attrice ha confidato che non se la sentirebbe di restare fino a marzo. “Tre mesi? No… Fine gennaio, massimo posticipare di una due settimane, poi non vedo il motivo“, aveva detto. (Continua dopo le foto)

Il “Grande Fratello” non ha senso senza Beatrice: sui social scoppia il putiferio

Molti utenti hanno protestato sui social spiegando che Beatrice è colei che tiene in piedi questa edizione del programma. Tanti hanno affermato che senza Beatrice non saranno più interessati a seguire la diretta. “Comunque parliamoci chiaramente, qualcuno continuerebbe a guardare il Grande Fratello senza bea in casa? Io non mi sono affezionato a nessuno per continuare a vederlo”, ha commentato qualcuno su X. E questa sembra essere un’opinione molto diffusa. È dunque facile pensare che la produzione farà di tutto per convincerla a tornare.