Tra le protagoniste più agguerriti dell’ultima edizione del Grande Fratello c’è sicuramente Beatrice Luzzi. La nota attrice italiana è arrivata al secondo posto, una mancata vittoria che ha scatenato una marea di polemiche. Ora che è tornata a casa, Beatrice Luzzi sta preparando il suo futuro lavorativo e ha svelato che cosa le piacerebbe fare prossimamente in tv. (Continua a leggere dopo le foto)

Beatrice Luzzi svela a “Casa Chi” che le piacerebbe condurre un programma

Nonostante non abbia portato a casa il montepremi al Grande Fratello, la vera vincitrice dell’ultima edizione è Beatrice Luzzi. Per sei mesi l’attrice è stata l’assoluta protagonista del reality e proprio per questo i suoi fan sono certi che il GF sia solo il primo passo del suo comeback televisivo. Secondo gli ultimi rumor la Luzzi potrebbe recitare in una fiction Mediaset, c’è però chi la vede già opinionista della prossima edizione del Grande Fratello, una cosa è certa, l’ex gieffina sembra avere le idee chiare su come organizzare il suo futuro televisivo, come ha ben rivelato a Casa Chi.

