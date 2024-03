Basket Serie A, netta vittoria della Virtus Bologna sulla Germani Brescia. La pallacanestro, conosciuta anche come basket, è uno sport di squadra in cui due formazioni di cinque giocatori ciascuna si affrontano per realizzare punti facendo passare il pallone all’interno del canestro avversario, secondo alcune regole prefissate e con un punteggio che varia rispetto alla posizione di tiro. La 24a giornata si chiude col botto, con la vittoria netta per 87-73 della Virtus Bologna sul campo della Germani Brescia, e si prende anche la vetta della classifica in virtù degli scontri diretti favorevoli. (Continua a leggere dopo la foto)

Basket Serie A, netta vittoria della Virtus Bologna sulla Germani Brescia

Al PalaLeonessaA2A, nel big match che ha chiuso la 24esima giornata, la Virtus Segafredo Bologna ha vinto 87-73 contro la Germani Brescia, prendendosi la vetta della graduatoria a 34 punti dato il vantaggio negli scontro diretti. Terza gara stagionale e terza vittoria Virtus sulla Leonessa, le due di campionato e quella di settembre nella finale di Supercoppa. Per la Leonessa è la terza sconfitta nelle ultime quattro gare, la quarta considerando anche quella in Coppa Italia, mentre per Bologna il successo è la migliore iniziezione di fiducia in vista della gara di venerdì in casa contro il Panathinaikos in Eurolega. Partita segnata dalle 17 triple della Virtus su 36 tentativi: letale Marco Belinelli, nel giorno del suo 38esimo compleanno, con 17 punti e 4 su 4 dall’arco (13 nel 3°), in doppia cifra anche Polonara, 14 con 4 su 4 da tre, l’ex di turno Abass, 13 punti, Lundberg 12, e Pajola, solidissimo con 10 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.