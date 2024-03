Nel ventitreesimo turno di Serie A di basket cade la Virtus Bologna, che si arrende 87-86 sul campo di Pesaro all’overtime. La Segafredo non agguanta la Germani Brescia, clamorosamente rimontata e battuta a Sassari 106-101, dopo un tempo supplementare. Caduta anche Milano, 78-72 in casa di Venezia, così come Tortona, 94-91 a Scafati. Reggio Emilia spazza via Varese 113-80, mentre Brindisi supera Trento 89-82. (continua a leggere dopo le foto)

Basket Serie A: nell’ottava giornata ko di Milano, Brescia e Bologna

RISULTATI (ottava giornata di ritorno)

Gevi Napoli-Estra Pistoia 93-95 (dts)

Unahotels Reggio Emilia-Openjobmetis Varese 113-80

Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano 78-72

Givova Scafati-Bertram Derthona Tortona 94-91

Banco di Sardegna Sassari-Germani Brescia 106-101 (dts)

Happy Casa Brindisi-Dolomiti Energia Trentino 89-82

Carpegna Prosciutto Pesaro-Virtus Segafredo Bologna 87-86 (dts)

Nutribullet Treviso-Vanoli Cremona 78-71.