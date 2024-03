Eurolega, Banchi dopo Virtus-Real: “Orgoglioso dei ragazzi”

Eurolega Virtus-Real, dopo l’incontro perso da Bologna con il Real Madrid nel 29° round della Turkish Airlines Euroleague, l’allenatore Luca Banchi ha condiviso le sue riflessioni: “Il Real Madrid ha offerto una delle sue prestazioni più brillanti di questa stagione qui a Bologna. Hanno giocato con grande aggressività, fisicità e lucidità. Hanno dominato dal perimetro e sono stati impeccabili dalla linea dei tiri liberi. È evidente che sapevano di dover mettere in campo il loro miglior gioco per superarci dopo tre sconfitte consecutive”.

“Sono estremamente soddisfatto dei miei giocatori – ha proseguito il coach dela Virtus che hanno dimostrato ancora una volta di essere all’altezza di questo livello e si sono guadagnati il rispetto degli avversari. Qui a Bologna, giocare contro di noi richiede un grande sforzo, e i nostri avversari devono essere orgogliosi del loro impegno per mantenere il passo con squadre e giocatori del nostro calibro. Nonostante la pressione e i pochi tiri liberi concessi, siamo riusciti a rimanere in partita”.

“Abbiamo terminato con solo 5 palle perse – ha detto Banchi entrando nel dettaglio del match – il che dimostra la nostra concentrazione nonostante le difficoltà incontrate per fronteggiare l’aggressività avversaria. Sono rimasto colpito dal modo in cui siamo tornati in gioco nel terzo e quarto quarto, ma alla fine il talento e la profondità della panchina avversaria hanno fatto la differenza. Voglio congratularmi con il Real Madrid, ma sono anche fiero dei miei ragazzi per aver dimostrato che per battere Bologna è necessario giocare ad alti livelli. Questo mi rende felice.”