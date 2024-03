Eurolega Milano-Baskonia, L’EA7 Emporio Armani Milano (12-16) cerca di mantenere il suo slancio positivo battendo il Partizan anche a Vitoria, contro il Baskonia (15-13), nel 29° turno dell’Eurolega di basket. Questa partita è cruciale sia per il Baskonia, che cerca di consolidare la sua posizione nei play-in, sia per l’Olimpia, che continua a sperare nella qualificazione.

Shavon Shields, assente nell’ultima partita contro Bologna, dovrebbe essere disponibile per giocare a Vitoria, dove l’Olimpia potrà contare anche su Stefano Tonut (al contrario, Alex Poythress e Pippo Ricci saranno fuori, con quest’ultimo che si è fermato durante l’allenamento e sarà rivalutato nei prossimi giorni). Inoltre, non sarà presente nel roster Rodney McGruder, che ha lasciato Milano per ragioni personali.