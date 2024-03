Tanti auguri a Marco Belinelli: il cestista italiano, in forza alla Virtus Bologna, oggi compie 38 anni. C’è un dato impressionante su di lui. In questa speciale classifica è secondo solo a LeBron James. Un record di cui il cestista può andarne sicuramente fiero. (Continua…)

Marco Belinelli compie 38 anni

Oggi è il compleanno di Marco Belinelli. Il cestista è nato il 25 marzo 1986 a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Belinelli, dunque, oggi compie 38 anni. La sua è una carriera lunghissima, fatta di tanti successi. Prima di tornare in Italia, Belinelli è stato un’icona anche della NBA. Attualmente c’è un dato impressionante che riguarda proprio il cestita della Virtus Bologna. Belinelli sarebbe secondo solo a LeBron James in questa speciale classifica. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)