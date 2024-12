Basket Eurolega, tremendo infortunio per il famoso cestista: spettatori sconvolti, 9 svenuti e un infarto

Basket Eurolega, un terribile infortunio ha funestato lo svolgimento dell’ultima giornata, con conseguenze che non si sono limitate al campo, ma hanno coinvolto anche il pubblico presente alla gara. Ad Atene i campioni i carica del Panathinaikos stavano cercando un’altra importante vittoria per risalire la classifica, ma la serata ha avuto una svolta drammatica.

L’infortunio di Mathias Lessort ha tenuto tutti col fiato sospeso. Il responso medico ha evidenziato la frattura del perone.#Euroleague #EveryGameMatters #Panathinaikosbc https://t.co/gjg0Vk5uPr via @backdoor_pod — Backdoor_podcast (@backdoor_pod) December 20, 2024

Nel terzo quarto della sfida contro il Baskonia, Mathias Lessort, centro francese e vera anima della squadra, si è reso protagonista di una tremenda disavventura. Durante il tentativo di rubare un passaggio nel pitturato, Lessort è atterrato in modo scomposto, calpestando con il piede destro l’avversario Chima Moneke.

Il suo piede ha ceduto e il giocatore ha subito un gravissimo trauma alla gamba sinistra, cadendo con tutto il suo peso. Il dolore di Lessort è stato immediato e straziante. I compagni di squadra, gli avversari e i tifosi sugli spalti sono rimasti scioccati, mentre la scena in campo ha gettato un’ombra su tutto l’impianto.

La gravità dell’infortunio e le urla del giocatore hanno avuto un impatto così forte che, fra i tifosi sconvolti, si sono verificati malori. Secondo quanto riportato dalla stampa greca, ci sono stati 9 svenimenti e anche un caso di infarto tra il pubblico.

Eurolega, il messaggio di Lessort

Dopo essere stato soccorso e portato fuori dal campo, il centro del Panathinaikos ha ricevuto la diagnosi: frattura del perone della gamba sinistra, un infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno quattro mesi.

C’è stata subito grande solidarietà nei confronti dello sfortunato atleta: al termine della partita, i giocatori di entrambe le squadre si sono riuniti a centrocampo per pregare insieme per la pronta guarigione di Lessort. Il giocatore, ex Partizan, nonostante il grave infortunio ha mostrato grande determinazione, cercando di tranquillizzare tutti con un post su X.

“Ciò che non ti uccide ti rende più forte! Grazie per tutti i messaggi e le preghiere, voglio bene a tutti voi! Tornerò più forte che mai“. Il Panathinaikos dovrà ora fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti per i prossimi mesi, ma la speranza è che l’incidente non intacchi il buon momento della squadra, che sta cercando di risollevarsi in Eurolega dopo un inizio complicato.

