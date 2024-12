Home | Basket in lutto, il famoso campione trovato morto in un motel: il giallo della nota sul cellulare

Una terribile tragedia ha sconvolto il mondo del basket. La notizia arriva da Mosca, e testimonia il dolore di un uomo provato dalle vicende private che lo hanno coinvolto e che non è riuscito ad accettare. Janis Timma, giocatore lettone classe 1992, è stato trovato senza vita in una stanza d’albergo a Mosca.

Trovato morto a Mosca Janis #Timma, cestista 32enne che ha militato in Eurolega con il Baskonia. Secondo le autorità si tratterebbe di suicidio: il 9 dicembre si era separato dalla moglie, l'ucraina Anna Sedokova, cui avrebbe inviato un messaggio d'addio https://t.co/UTGGcu42F5 — Lettera43 (@Lettera43) December 17, 2024

Timma era un volto noto della pallacanestro europea e internazionale, con una carriera che lo aveva portato a vestire anche la maglia della sua Nazionale. Ala forte dal grande talento fisico e tecnico, Timma era stato selezionato al Draft NBA del 2013 dai Memphis Grizzlies, senza però mai riuscire a giocare nella lega americana.

Dopo gli esordi in patria, il giocatore aveva spiccato il volo con i club europei, militando in squadre prestigiose come lo Zenit San Pietroburgo, l’Olympiakos e il Chimki, dove aveva mostrato tutto il suo potenziale nelle competizioni continentali. Aveva giocato anche nei Lakeland Magic in G-League, nella squadra portoricana Grises de Humacao e più di recente con i turchi del Darussafaka e gli spagnoli dell’Obradoiro.

Una carriera di alto livello che si avvicinava alla fine, con il ritiro ormai alle porte e la prospettiva di un futuro ancora nel mondo della pallacanestro. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia, la sua morte sarebbe un suicidio. Accanto al corpo del cestista è stato ritrovato uno smartphone con un messaggio visibile sullo schermo: “Chiama Anna“, la sua ex moglie.

Anna Sedokova, cantante ucraina e volto noto della televisione, si era separata da Timma pochi mesi fa. Un colpo che il campione non è riuscito ad accettare. Le autorità non hanno dubbi su quanto accaduto e non ci sarebbero elementi che facciano pensare a un reato. La fine del matrimonio con Anna aveva profondamente segnato l’ex giocatore, che da tempo mostrava segnali di sofferenza sui propri profili social.

Messaggi malinconici e tatuaggi dal significato oscuro, come una serie di teschi sulla schiena, raccontano di un periodo particolarmente difficile per Timma, incapace di metabolizzare il divorzio. La notizia della sua morte di Janis Timma ha sconvolto la sua ex moglie. Anna Sedokova, devastata dal dolore, ha condiviso il proprio lutto con un videomessaggio sui social.

Il dolore di Anna si aggiunge al cordoglio espresso dal mondo del basket internazionale. La scomparsa di Janis Timma lascia un vuoto profondo nel cuore dei tifosi e degli appassionati di basket, che lo avevano ammirato per le sue doti atletiche e per il carattere determinato. I suoi demoni interiori, purtroppo, hanno avuto la meglio su di lui.

