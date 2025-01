Home | Basket EuroLeague, svolta storica: dove si giocheranno le Final Four

Le Final Four 2025 di EuroLeague si svolgeranno ad Abu Dhabi, segnando una svolta storica per la competizione cestistica più prestigiosa d’Europa. Sarà la Yas Island’s Etihad Arena, uno degli impianti sportivi più moderni e all’avanguardia del mondo, a ospitare l’atto finale della stagione 2024/25. Abu Dhabi diventa così la seconda città non europea, dopo Tel Aviv, a ospitare questo evento di portata mondiale.

Basket, anche l'#EuroLeague vola negli Emirati Arabi: Abu Dhabi ospiterà la Final Four 2025https://t.co/Xo9hU15cLt — Sportface (@sportface2016) January 28, 2025

L’accordo è stato ufficializzato dal presidente di EuroLeague Basketball, Dejan Bodiroga, che ha espresso grande entusiasmo per questa nuova partnership: “Portare le Final Four ad Abu Dhabi è un progetto ambizioso e una straordinaria opportunità per mostrare l’atmosfera dell’EuroLeague a un pubblico nuovo e diversificato. Allo stesso tempo, questa collaborazione offre ai nostri fan una nuova esperienza in una delle città più moderne e turistiche del mondo”.

La mossa mira a far crescere ulteriormente l’immagine della competizione, puntando ad ampliare la base di appassionati anche fuori dal vecchio continente. L’evento vedrà le migliori quattro squadre del Vecchio Continente sfidarsi per il titolo. La Etihad Arena, che ospita eventi sportivi e culturali di grande rilevanza, sarà il teatro ideale per questo spettacolo che promette di regalare emozioni a tifosi di tutto il mondo.

Basket EuroLeague, una grande opportunità

La data di inizio della vendita dei biglietti è fissata per il 26 febbraio 2025, con un grande interesse sia da parte del pubblico locale, sia da quello internazionale. Il programma delle Final Four è già stato definito. Le semifinali si giocheranno venerdì 23 maggio 2025, alle ore 19.00 e 22.00 locali (le 16.00 e 19.00 in Italia).

La finale per il 3° e 4° posto e la finalissima per il 1° e 2° posto si terranno domenica 25 maggio 2025, rispettivamente alle ore 18.00 e 21.00 locali (le 15.00 e 18.00 in Italia). Abu Dhabi, che negli ultimi anni ha visto crescere esponenzialmente la sua importanza nel mondo degli eventi internazionali, si prepara ora a ospitare un altro evento di grande valore sportivo.

Con questa storica decisione, l’EuroLeague segna un passo decisivo verso una globalizzazione del suo format, facendo il suo ingresso in un mercato internazionale che potrebbe offrire nuove opportunità e una visibilità ancora maggiore per il basket europeo.

