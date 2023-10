Barella non ci sta e alza la voce contro le voci uscite negli ultimi giorni che lo vorrebbero coinvolto nelle scommesse illegali.

Lo scandalo scommesse

Il caso calcioscommesse ha sconvolto la Serie A, soprattutto dopo l’uscita di nomi di primo livello come Fagioli, Zaniolo e Tonali. Spalletti è stato costretto ad allontanarli anche dalla Nazionale, aumentando il clamore mediatico di ciò che è accaduto. Tuttavia, anche a causa delle dichiarazioni di Corona e dello sciacallaggio mediatico, sono saltati fuori anche altri nomi che probabilmente non hanno nessun coinvolgimento con lo scandalo. Fra questi, quello di Barella. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Calcioscommesse, Fagioli patteggia: stagione finita

Leggi anche: Papu Gomez positivo al doping: 2 anni di squalifica

Nicolò Barella in conferenza stampa, Nazionale. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Parole forti di Barella

Barella è rimasto piuttosto infastidito dai titoli di alcuni giornali, a tal punto da rilasciare una dichiarazione in cui minaccia vie legali. “Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse. L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia. Per questo da oggi passerò alle vie legali”. Nei prossimi giorni ci potrebbero quindi essere ulteriori evoluzioni, con il centrocampista nerazzurro che tutelerà la propria immagine qualora fossero state mosse accuse infondate.

Leggi anche: Milan, si ferma Sportiello: contro la Juve c’è Mirante