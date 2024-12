Barcellona nel caos, i blaugrana sconfitti in tribunale: cosa succede ora con Dani Olmo

Barcellona nel caos, i blaugrana sconfitti in tribunale sul ricorso contro la Liga: ecco cosa può succedere ora con Dani Olmo. Il tribunale commerciale numero dieci di Barcellona ha rigettato la causa intentata dal club contro la lega calcio iberica: questa sentenza impedisce ai blaugrana di registrare nuovamente i contratti di Pau Victor e Dani Olmo.

Barcellona nel caos, cosa rischia con Dani Olmo

Il tribunale ha accolto la tesi di La Liga, secondo cui il Barcellona non rispetta le norme nazionali sul Fair Play Finanziario. Una svolta sorprendente, considerando che in passato i giudici avevano dato ragione al club catalano, come accaduto due anni fa con il rinnovo di Gavi, poi registrato senza problemi.

Dani Olmo, acquistato per 60 milioni di euro dal Lipsia nella scorsa estate, rischia di liberarsi a parametro zero dall’1 gennaio 2025 se la situazione non sarà risolta entro il prossimo 31 gennaio. Una clausola nel suo contratto sancisce infatti questa possibilità in caso di mancata registrazione.

Il presidente Joan Laporta aveva confidato che l’accordo di sponsorizzazione con Nike avrebbe migliorato i conti del club, rendendo possibile una risoluzione positiva del caso in tribunale. Tuttavia, la sentenza ha smentito queste aspettative, gettando il Barcellona in una situazione imbarazzante e critica.

Il 30 dicembre l’udienza per la seconda causa

L’attenzione si sposta ora al prossimo appuntamento legale, fissato per il 30 dicembre, quando il Tribunale di primo grado si esprimerà su una nuova causa intentata dal club contro La Liga. Questa volta, i blaugrana contestano le regole sul tesseramento stabilite dalla Commissione delegata de LaLiga, ritenuta non competente in materia. Laporta e il suo staff sperano in un esito più favorevole, ma il tempo stringe e la pressione aumenta.

Il caso mette nuovamente in luce le difficoltà finanziarie del Barcellona e il rapporto sempre più teso con La Liga, con implicazioni che potrebbero segnare profondamente il futuro della squadra e dei suoi giocatori.

