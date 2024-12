Barcellona, Jorge Mendes ha un progetto pazzesco per Lamine Yamal

Da diverse settimane Lamine Yamal è più che mai sulla bocca di tutti ed è giusto che sia così. Se le sue prestazioni sono sempre ottime, questa settimana il giovane attaccante ha ricevuto brutte notizie. Anzi, resterà a lungo lontano dal campo: “Lamine Yamal ha riportato un trauma alla caviglia destra durante la partita contro il Leganés di ieri sera. Gli esami effettuati lunedì mattina hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento tibioperoneale. La durata della sua assenza è stimata in 3-4 settimane “, si legge nel comunicato diffuso dal club catalano.

Lamine Yamal: “A player I would like to play with one day? Neymar”pic.twitter.com/tZueAsaxte — ℕσσԃʅҽ 𝕃αɱιɳҽ (@noodlelamine) December 19, 2024

Lamine Yamal, il suo futuro non è lontano dal Barcellona

A soli 17 anni, Lamine Yamal ha disputato tante stagioni complete e l’accumulo di partite alla sua età sembra aver avuto ancora una volta la meglio sulla sua caviglia. Colpito dal malleolo, il campione d’Europa aveva già dovuto fermarsi per tre settimane il mese scorso. Ma Lamine Yamal potrebbe comunque consolarsi con una meravigliosa notizia sul suo futuro all’FC Barcelona . Innamorato della sua società di formazione, il futuro sembra sempre scritto in Catalogna.

È un segreto di Pulcinella, ma Lamine Yamal non si vede di lasciare l’FC Barcelona. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Marca la settimana scorsa, l’esterno blaugrana aveva confidato di non avere alcuna voglia di andare via. Alla domanda sui possibili interessi di Paris Saint-Germain e Manchester City, il 17enne ha preferito intervenire: “No, davvero non ci penso. Penso solo al Barça, a migliorare e a vincere titoli qui ”, ha detto Lamine Yamal.

Commenti confermati da chi lo circonda in più occasioni. Ma con la situazione economica ancora particolare del FC Barcelona, molti club sperano ancora di attirare nelle loro grinfie la pepita spagnola. Ma questo si preannuncia molto complicato, perché la gestione catalana del piano di rinnovamento in due fasi che aveva fissato per l’estate del 2023. Inoltre, Deco e Jorge Mendes hanno già concordato le grandi linee di un nuovo accordo da realizzare secondo informazioni raccolte da AS. (segue dopo la foto)

Lamine Yamal

Blindare Lamine Yamal fino al 2030?

“Certo che rinnoverà, Lamine viene dal Barça ”. Sono queste le parole con cui Jorge Mendes ha riassunto il futuro di Lamine Yamal, durante il gala di Tuttosport che ha incoronato la nuova stella del calcio mondiale nuovo Golden Boy. Questo atteso comunicato stampa ha confermato che il piano di “estensione in due fasi” stabilito nell’estate del 2023 dal rappresentante del giocatore e da Deco, direttore sportivo del Barcellona, è sulla buona strada.

Prorogato fino al 2026 perché costretto dalle restrizioni FIFA che non consentono a un giocatore minorenne di firmare un contratto per più di tre anni, le due parti hanno stabilito un secondo prolungamento in occasione del 18esimo compleanno di Lamine Yamal: “Mi immagino a Barcellona, per vincere da il più possibile, soprattutto la Champions League con il Barcellona e il Mondiale con la Spagna. Il presidente è sempre contento quando vinciamo ma anche se non vinciamo ci aiuta sempre dandoci un grande sostegno. Dice che gli ricordo quando è arrivato Neymar… È uno dei migliori giocatori che abbia mai giocato nel Barcellona, uno dei miei idoli, spero di fare come lui “, ha detto la pepita.

Ovviamente i parametri economici di questo secondo prolungamento tendono a crescere mese dopo mese, perché Lamine Yamal ha continuato a vedere crescere il suo status rispetto alla scorsa stagione. Il successo della Spagna a Euro 2024 è stata la ciliegina sulla torta e l’ha inserita in un settore completamente diverso del calcio mondiale. Uno status XXL confermato dal Golden Boy, dal Kopa Award e dal titolo di miglior giocatore degli ultimi Euro 2024.

Il suo valore di mercato è salito a 150 milioni di euro, mentre solo un anno fa era “solo” a 90. È per tutti questi motivi che le condizioni del mega-contratto che Lamine Yamal firmerà nei prossimi mesi sono ancora allo studio. Il suo agente Jorge Mendes è stato recentemente a Barcellona per portare avanti la trattativa che molto probabilmente porterà ad un risultato positivo. Il giocatore ha espresso pubblicamente e privatamente l’intenzione di continuare al Barça. E Mendes è un agente che ha sempre saputo rispettare la volontà dei giocatori e spostarli solo quando vogliono.

Leggi anche: