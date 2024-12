Chi è il nuovo bomber d’Europa, il nome a sorpresa che sconvolgerà il mercato estivo

A volte nel calcio certe carriere esplodono all’improvviso, quando meno te lo aspetti e quando ormai sembra che giocatori talentuosi, ma incostanti, siano destinati a galleggiare su medi livelli. Questo è il caso di un attaccante emerso quest’anno in Bundesliga, con numeri strabilianti che stanno lasciando tutti a bocca aperta. Eppure il suo nome non è ancora molto conosciuto al grande pubblico, se non fra i tifosi tedeschi.

💣🟡🔴 La #Roma sta provando il grande colpo a sorpresa per il dopo Paulo Dybala. Si tratta di Omar Marmoush dell'#Eintracht.



🇪🇬 Trattativa difficilissima, quasi impossibile, ma che i giallorossi stavano provando a portare avanti in gran segreto per l'egiziano.



🗓️ Marmoush è… pic.twitter.com/0zerwOEpBy — Marco Conterio (@marcoconterio) December 17, 2024

Omar Marmoush, 25 anni, è diventato il vero colpo di mercato dell’anno non solo in Germania, ma in tutta Europa. Questo ragazzo sta facendo parlare di sé con numeri straordinari che lo pongono tra i migliori attaccanti del continente. Attualmente secondo in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte, a soli 4 punti dal Bayern Monaco, Marmoush sta trascinando la sua squadra con prestazioni eccezionali, con 13 gol e 7 assist in 12 partite di campionato.

I suoi numeri non si fermano qui: 2,7 dribbling, 1,5 cross a partita e una media di falli subiti che lo rende il giocatore più “preso di mira” in Europa tra gli attaccanti, superato solo da Ndoye del Bologna. Il suo impatto sul campo è indiscutibile. Più preciso al tiro di Retegui, più forte di testa di Jonathan David, Marmoush è in grado di saltare l’uomo come Yamal e punire gli avversari con punizioni letali.

Insomma, numeri che non lasciano dubbi: il bomber egiziano è una vera e propria macchina da gol. La sua storia, però, non è quella di un calciatore che arriva al successo senza ostacoli. Il suo trasferimento all’Eintracht è stato tormentato, un vero e proprio colpo di mercato dopo una serie di schermaglie con il Wolfsburg, la squadra che l’aveva cresciuto.

Il passaggio è avvenuto a parametro zero, ma i fatti parlano chiaro: Marmoush è stato uno dei protagonisti della storica partita contro il Bayern Monaco, con una doppietta e un assist che hanno fatto brillare gli occhi ai suoi nuovi tifosi. La sua reazione ai fischi di Wolfsburg è stata epica: doppietta ed esultanza con i suoi nuovi compagni.

Marmoush, un probabile futuro in Premier League

Il talento di Marmoush è sempre stato evidente, ma ci sono voluti anni di sacrifici e cambiamenti per esplodere definitivamente. A 18 anni si è trasferito in Germania, dove il suo impatto iniziale è stato tutt’altro che facile. Dopo esperienze in prestito a St Pauli e Stoccarda, Marmoush ha trovato finalmente la sua dimensione nell’Eintracht, dove l’allenatore Dino Toppmoller gli ha concesso la libertà tattica che gli ha permesso di esprimersi al meglio.

Un mix di abilità tecnica, forza fisica e intelligenza tattica lo hanno reso uno degli attaccanti più temuti in Germania e in Europa. Le voci che lo accostano a club di Premier League, come il Liverpool, si fanno sempre più insistenti. Il suo amico e connazionale Salah, che sta vivendo un periodo difficile con il contratto in scadenza, potrebbe trovare in lui un possibile erede, anche se le speculazioni su una sua sostituzione sono per ora solo ipotesi giornalistiche.

Marmoush, però, ha tutta l’intenzione di fare il grande salto verso un top club europeo. Con un fisico imponente (1,86 per 78 kg), una tecnica impeccabile e un istinto da bomber, è destinato a diventare uno degli attaccanti più ricercati del mercato. Omar Marmoush è pronto a lasciare il suo segno nel calcio europeo e, molto probabilmente, a sbarcare in Premier League nella prossima estate.

Leggi anche: