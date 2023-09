La madre della piccola ha raccontato che tutti le facevano i complimenti per quei grandissimi occhi azzurri. In famiglia nessuno aveva gli occhi così. La donna si riteneva fortunata ma quando la bimba è arrivata al sesto mese, ha scoperto che qualcosa non andava. I genitori quindi l’hanno subito portata in ospedale, dove è arrivata la diagnosi choc. (Continua dopo le foto)

Bambina nasce con gli occhi azzurri: i genitori scoprono che ha una malattia

Una bambina è nata con dei “bellissimi e grandi occhi azzurri”, fa sapere la madre al Daily Star, spiegando l’entusiasmo iniziale per questo tratto caratteristico così speciale. All’età di sei mesi però, uno dei due occhi ha cominciato ad essere “lattiginoso” e qualsiasi tipo di luce la faceva urlare dal dolore. I genitori, spaventati, si sono recati subito in ospedale. I medici, dopo alcuni accertamenti, hanno dato a Louise e a Connor Bice, la diagnosi choc: la piccola soffre di una malattia cronica agli occhi. (Continua dopo le foto)

Che malattia ha la bimba

La donna è rimasta senza parole quando ha scoperto che la figlia Aretria è affetta da glaucoma congenito bilaterale, una rara malattia genetica che provoca una pressione estrema e crescente sul nervo ottico. I medici hanno spiegato ai genitori della piccola che era necessario un intervento chirurgico urgente. Aretria è stata sottoposta a un intervento chirurgico di quattro ore presso l’ospedale pediatrico di Birmingham a giugno per alleviare la pressione all’occhio. Sembra però che l’operazione non abbia dato il risultato sperato, così la piccola si è ritrovata nuovamente sotto i ferri ad agosto. (Continua dopo le foto)

Come sta adesso Aretria

“Non mi sarei mai aspettata che i grandi e bellissimi occhi di Ari fossero qualcosa di brutto – il tremendo racconto della madre -. All’improvviso un giorno i suoi occhi si sono annebbiati: un minuto stava bene e 15 minuti dopo è cambiata completamente. Gli specialisti mi sottoposto la piccola a esami orribili e ho scoperto che aveva già perso un po’ della vista da entrambi gli occhi”, ha spiegato Louise. Al momento la bimba è già quasi totalmente cieca all’occhio destro, con solo il 5% di funzionalità. “Penso che se fossimo riusciti a diagnosticare questo problema prima che la pressione andasse fuori controllo, ora potrebbe non essere cieca da un occhio”, ha confessato la madre.