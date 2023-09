Shampoo e cosmetici, nuovi sequestri in Italia: ecco la lista dei prodotti e dei marchi

La Guardia di Finanza ha già ritirato centinaia di shampoo e creme indicati come nocivi per la salute nelle scorse settimane. Questi prodotti, secondo l’Allegato II del regolamento Ue, contengono sostanze allergizzanti potenzialmente cancerogene, mutagene o tossiche. L’allarme riguarda alcuni prodotti che abbiamo sempre trovato nei negozi e che non sapevamo potessero essere dannosi per l’uomo. Di quali prodotti si tratta? (Continua dopo le foto)

Shampoo, deodoranti e cosmetici ritirati dal mercato

Le Forze dell’ordine avevano già sequestrato e ritirato dal commercio migliaia di prodotti contaminati il 5 e il 13 settembre 2023. Per quale motivo? Shampoo, cosmetici e deodoranti in questione contengono il lilial (BMHCA o Butylphenyl Methylpropional). Si tratta di una profumazione genotossica presente in popolarissimi bagnoschiuma, profumi, deodoranti, creme e shampoo. La sostanza è vietata da marzo 2022. Essa può causare danni al sistema riproduttivo umano, recare problemi alla salute di un feto e causare sensibilizzazione cutanea. (Continua dopo le foto)

I nuovi prodotti contaminati aggiunti nell’elenco

L’Indipendente ha indicato quali sono i nuovi prodotti da non comprare.

Diadora energy fragrance, doccia gel;

energy fragrance, doccia gel; Breeze neutro – Invisible Dry, deodorante;

neutro – Invisible Dry, deodorante; Tesensy 17K RED, profumo;

17K RED, profumo; Omia laboratories Bagno seta erboristico, olio da bagno;

Bagno seta erboristico, olio da bagno; Adidas Team Force, Beauty set;

Team Force, Beauty set; Sergio Soldano Proibito for Lady, Eau de toilette;

Proibito for Lady, Eau de toilette; Roberto Capucci Blu, set dopobarba e deodorante;

Blu, set dopobarba e deodorante; Creation lamis Fatal Snake magical, profumo;

Fatal Snake magical, profumo; Setablu Double sensation deodorante spray;

Double sensation deodorante spray; Setablu Cool man deodorante spray;

Cool man deodorante spray; Tesori d’Oriente Peonia & Narciso deodorante;

Peonia & Narciso deodorante; Intesa Sex Unisex docciaschiuma.

I prodotti sequestrati nelle scorse settimane

Oltre ai prodotti elencati nel paragrafo precedente, bisogna evitare anche di comprare i seguenti.