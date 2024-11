“Ballando con le stelle”, scatta il bacio negli studi Rai: il figlio vip beccato con la maestra – A Ballando con le Stelle nel corso delle varie edizioni sono nati numerosi amori e risale a solo un anno fa la relazione tra Lorenzo Tano e la sua maestra Lucrezia Lando. Angelo Madonia all’inizio di questa stagione del programma di Milly Carlucci si era sbilanciato, dicendo che vedeva già due o tre coppie. Nelle scorse ore è arrivata una conferma: un sentimento è nato in sala prove. Non si tratta però di una liason tra un concorrente e una ballerina, ma del parente di un personaggio ancora in gara. Avete capito di chi stiamo parlando? (continua a leggere dopo le foto)

“Ballando con le stelle”, scatta il bacio negli studi Rai

“Ballando con le stelle” sembra aver colpito ancora. Il figlio di una concorrente ha perso la testa per una ballerina. Precisamente Davide Bonolis. Il figlio ventenne di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli (impegnata con il ballerino Angelo Madonia), che fa il calciatore e gioca nel Siena, in serie D, pare si sia innamorato della ballerina Sophia Berto, sua coetanea e nuova entrata a inizio programma dello show del sabato sera di Milly Carlucci. (continua a leggere dopo le foto)

Già vedo 2/3 coppie 💃🏼🔥😂 — Angelo Madonia (@angelomadonia8) September 19, 2024

Il bacio tra Davide Bonolis e la maestra di “Ballando con le stelle”: le foto sul settimanale “Oggi”

Davide Bonolis ha trovato l’amore grazie all’esperienza di Ballando con le stelle di mamma Sonia Bruganelli. La notizia era trapelata qualche settimana fa per poi trovare conferma nel selfie pubblicato proprio da Sophia Berto, la giovane maestra di danza che ha conquistato il cuore del ragazzo. La storia tra i due prosegue a gonfie vele e le ultime foto pubblicate da Oggi nel numero in edicola questa settimana confermano il legame tra i due.

