Ballando con le stelle, il nome del vincitore per Sonia Bruganelli – Reduce da un’intensa intervista a Belve, Sonia Bruganelli ha da poco concluso una delle sue dirette Instagram. L’ex moglie di Paolo Bonolis, tra i personaggi più discussi dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, anche per via della sua relazione con il maestro Angelo Madonia (allontanato dal programma Rai, come tutti sappiamo), ha deciso di rispondere alle domande dei follower. (continua a leggere dopo le foto)

Nella sua recente diretta, Sonia Bruganelli ha lasciato spazio alle domande dei follower, prendendosi del tempo per rispondere, per dare spiegazioni e chiarire alcune cose. Come è facile immaginare, non sono mancati quesiti sulla sua vita privata, sul suo attuale compagno e sui prossimi progetti lavorativi. Su Instagram l’imprenditrice ha svelato anche chi per lei dovrebbe vincere l’edizione 2024 di “Ballando”. (continua a leggere dopo le foto)

Un utente durante la diretta Instagram ha evidenziato: “Hai fatto alzare l’audience a Ballando”. Una dichiarazione piuttosto importante. Sonia Bruganelli si è detta in disaccordo: “No, no, direi che è stata un’edizione molto forte, con concorrenti e ballerini forti”. A seguire sono arrivate tante domande su Angelo Madonia, che è stato allontanato dal programma di Milly Carlucci qualche settimana fa. Una decisione della produzione che ha suscitato una marea di polemiche.

