Gareth Bale molto critico sul calcio spagnolo e sul ruolo dei media a Madrid. Il consiglio per Bellingham ha provocato una bufera mediatica.

Parole dure verso i media spagnoli

Gareth Bale non si è lasciato in ottimo rapporti con i media spagnoli. Il gallese torna a parlare dell’esperienza in Spagna ai microfoni di Marca, rilasciando delle dichiarazioni che chiamano in causa anche Jude Bellingham, la nuova stella del Real Madrid: “Deve fare il gioco del Madrid. Perché se non lo fa, non fa ciò che vogliono i media, non parla con loro e non fa il burattino sostanzialmente, riceverà molte bastonate” ha tuonato l’ex giocatore del Tottenham. Un vero e proprio attacco nei confronti dei giornalisti, accusati di essere troppo faziosi e parziali nel giudicare i calciatori. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham dribbla durante la partita del Soccer Champions Tour tra Real Madrid e FC Barcelona il 29 luglio 2023 all’AT&T Stadium di Arlington, TX. (Foto di Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images)

Il passato di Bale a Madrid

Va ricordato che Bale arrivò al Real Madrid in un periodo in cui il club aveva collezionato una serie di acquisti per ricostituire i Galacticos. Una strategia che diede poi la sequenza di Champions League prima con Carlo Ancelotti e poi con Zinedine Zidane, ma che allo stesso tempo creò rivalità all’interno dello spogliatoio. Le Merengues puntarono sul trio composto dal gallese, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo, ma l’attenzione naturalmente fu rivolta quasi completamente sul portoghese. Eppure Bale alla lunga si è dimostrato decisivo in diverse finali di Champions, come quella contro gli acerrimi rivali dell’Atletico Madrid e contro il Liverpool (doppietta nella serataccia di Karius, con tanto di rovesciata acrobatica). La stampa spagnolo però non apprezzò molto la riservatezza dell’esterno gallese, continuando a fare paragoni con CR7 sul piano delle marcature e della personalità in campo. “Probabilmente per me è stato un problema perché non volevo fare il burattino, volevo solo giocare a calcio e tornare a casa. Questo mi ha reso le cose difficili e mi ha costretto ad essere attaccato un po’ di più. Quindi, quello che deve fare Bellingham è parlare dopo le partite e assicurarsi di farlo in spagnolo” ha attaccato Bale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Real Madrid esulta dopo la vittoria nel clasico disputato contro il Barcellona nella Liga (Getty Images)

Bellingham sotto i riflettori

Del resto i paragoni tra Bellingham e Cristiano Ronaldo sono diventati una tematica quotidiana in Spagna. L’inglese detiene già il record di più giovane marcatore inglese in Champions League e del Borussia Dortmund nella stessa competizione, nonché il primo giocatore britannico a segnare in tre edizioni Champions a meno di vent’anni. Con il Real Madrid ha già timbrato il cartellino nelle prime tre gare eguagliando una bandiera come Karambeu. Il rischio è che il ragazzo possa bruciarsi per via della pressione mediatica, così come accaduto anche a grandi campioni del passato. Intanto il giocatore ha lasciato il ritiro dell’Inghilterra per continuare il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio alla spalla.

