Adani, Cassano e Ventola: “La verità su Bobo”

La Bobo Tv, il format di successo creato da Christian Vieri su Twitch, ha perso tre dei suoi protagonisti: Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. I tre ex calciatori hanno deciso di interrompere la loro collaborazione con l’ex attaccante di Inter e Lazio, che ha annunciato la novità in diretta lunedì 6 novembre.

Il motivo della rottura non è stato chiarito, ma sembra legato al cambio di format voluto da Vieri, che ha intenzione di coinvolgere maggiormente il pubblico e i tifosi da casa, ospitando youtuber, creator e influencer. Una scelta che non avrebbe convinto Adani, Cassano e Ventola, che hanno preferito andare per la loro strada.

Il comunicato congiunto di Adani, Cassano e Ventola

I tre, infatti, hanno pubblicato un comunicato congiunto sui loro profili social, in cui spiegano le ragioni del loro addio alla Bobo Tv e ringraziano i fan per il sostegno ricevuto. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

“E’ stata una bellissima avventura, nata per caso durante il lockdown e proseguita con entusiasmo e divertimento. Abbiamo condiviso con voi e con il nostro amico Bobo momenti indimenticabili, tra risate, aneddoti e analisi calcistiche. Siamo orgogliosi di aver creato qualcosa di unico e originale, che ha appassionato e coinvolto tante persone”, si legge nel comunicato.

“Oggi, però, abbiamo deciso di chiudere questa esperienza, perché non ci riconosciamo più nel progetto e nella direzione che ha preso. Non c’è stato nessun litigio, nessun problema personale, solo visioni diverse sul futuro della Bobo Tv. Rispettiamo la scelta di Bobo, ma non la condividiamo. Vogliamo restare fedeli a noi stessi e ai nostri valori”, proseguono. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Christian Vieri sul palco della sesta edizione de Il Tempo delle Donne festival alla Triennale di Milano

“Ringraziamo tutti i fan che ci hanno seguito e sostenuto, siete stati fantastici. Vi porteremo sempre nel cuore. Non sappiamo cosa ci riserverà il domani, ma siamo sicuri che ci ritroveremo presto, magari in un altro format, magari altrove” concludono i tre attraverso il post pubblicato sui rispettivi social.

La Bobo Tv, quindi, continua senza i tre ex calciatori, che hanno lasciato un vuoto che Vieri proverà a colmare sul proprio canale attraverso la creazione di nuovi format. Solo il tempo ci dirà se quella dell’ex 32 nerazzurro sia stata una scelta felice.