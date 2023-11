Cassano: “Ciò che fa De Laurentiis negli spogliatoi è folle”

Antonio Cassano ha commentato il comportamento di Aurelio De Laurentiis. Le dichiarazioni hanno provocato diversi commenti sui social da parte dei tifosi napoletani.

Cassano ancora all’attacco

Antonio Cassano torna a far parlare di sé, questa volta per una critica nei confronti di Aurelio De Laurentiis. L’occasione è stata fornita ancora da Bobo TV, trasmissione nel corso della quale il Pibe di Bari ha attaccato il presidente del Napoli, colpevole di essersi intromesso negli spogliatoi nel corso dell’intervallo di Napoli-Milan. “De Laurentiis all’intervallo della partita contro il Milan è entrato nello spogliatoio per fare una ramanzina ai giocatori. Follia delle follie. Io non capisco più se siamo nel calcio, nel cinema o nel circo”. ha incalzato l’ex giocatore. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Classifica Pallone d’Oro: Osimhen 8°, Lautaro Martinez 20°

Leggi anche: Accordo tra Juventus e Fagioli per il rinnovo fino al 2028

Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen in posa nel corso della premiazione del calciatore come miglior giocatore della Serie A 2022/23 (Getty Images)

Questione di ruoli

E’ anche vero che a quanto pare la strigliata deve essere servita, a tal punto che gli azzurri nella ripresa della gara hanno raggiunto il pareggio grazie ai gol di Politano e Raspadori. Cassano ha continuato ad ironizzare sull’operato del presidente partenopeo: “Io non riconosco più il calcio, a questo punto si mettesse lui in panchina al posto di Garcia”. Le dichiarazioni hanno provocato una serie di commenti sui social da parte di molti tifosi del Napoli.

Leggi anche: Milan, infortunio serio per Kalulu. Sollievo Pulisic