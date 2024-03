“Avanti un altro”, dramma per il Bonus: “Si è lacerato un piede”

Paolo Bonolis, creatore e presentatore del game show più folle della tv, Avanti un altro, ogni sera ci tiene compagnia nel preserale di Canale 5. Nella puntata andata in onda ieri però, un brutto incidente è capitato allo storico Bonus mentre faceva il suo ingresso in studio.

Dramma per il Bonus

Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, giovedì 7 marzo 2024, di Avanti un altro, il Bonus è rimasto ferito in diretta. Daniel Nilsson, personaggio storico della trasmissione, riveste il ruolo di Bonus del programma ormai da tempo. La sua bellezza, quel fisico scolpito, il look selvaggio ed una personalità semplice e affabile lo hanno reso uno dei personaggi più amati dal pubblico. Daniel è dotato del tipico fascino da surfista americano che fa letteralmente impazzire le donne italiane. Nasce a Malmo, in Svezia, nel 1980. Sin dalla giovanissima età, si avvicina al mondo dello sport ed inizia a collezionare una moltitudine di passioni. I

eri sera, non appena ha fatto il suo ingresso in studio e come sempre è stato assalito da diverse donne del pubblico ed è rimasto letteralmente ferito. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)