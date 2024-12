Home | Auto travolta da un treno in Italia: traffico in tilt

Auto travolta da un treno in Italia: traffico in tilt – La linea ferroviaria Venezia-Trieste è rimasta bloccata alle ore 18 di sabato 14 dicembre per un incidente tra un treno e un’auto avvenuto nei pressi di un passaggio a livello in via Formighè, tra San Donà e Ceggia. Non è ancora chiara la dinamica. (continua a leggere dopo le foto)

Auto travolta da un treno in Italia: traffico in tilt

Dalle ore 18.00 di ieri, sabato 14 dicembre 2024, sulla linea Venezia-Trieste, la circolazione ferroviaria è sospesa tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza per la presenza di un veicolo sui binari nei pressi di un passaggio a livello regolarmente funzionante. A quanto si apprende, sembra che l’auto, una Volkswagen Passat, fosse in panne quando è stata travolta dal treno e trascinata per qualche centinaio di metri. Le autorità competenti si sono recate sul posto per svolgere i necessari accertamenti. (continua a leggere dopo le foto)

Auto travolta da un treno: bloccata la linea Venezia-Trieste

Stando a una prima ricostruzione, pare che l’auto, una Volkswagen Passat, fosse in panne quando è stata travolta dal treno e trascinata per diversi metri. Trenitalia informa che «la circolazione ferroviaria è sospesa tra San Donà e San Stino per la presenza di un veicolo sui binari nei pressi di un passaggio a livello regolarmente funzionante. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria».

